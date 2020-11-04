К поискам пропавшего в Сочи сооснователя Skillbox приступили водолазы

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Спасатели МЧС приступили к подводным и наводным поискам пропавшего в Сочи сооснователя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова. В процессе задействованы сотрудники на двух катерах и четыре водолаза.

О новой фазе поисков проинформировали в Южном поисково-спасательном отряде МЧС.

Накануне в акватории Чёрного моря был найден рюкзак с личными вещами пропавшего. Помимо спасателей в поисках принимают участие более 200 волонтёров отряда «Лиза Алерт». Следственный комитет объявил о начале доследственной проверки, передаёт РЕН ТВ.

Коропов пропал 1 ноября после того, как ушёл на прогулку в Адлерском районе Сочи. 31-летний мужчина вышел из отеля на улице 65 лет Победы и направился в сторону пирса Нижнеимеретинского порта. Заявление об исчезновении поступило от его друга.

В те дни в Сочи установилась плохая погода: с небольшими перерывами шёл дождь с градом, на море бушевал шторм, писал NEWS.ru.