Поиски пропавшего на Камчатке вертолёта приостановлены до утра

https://static.news.ru/photo/97699ec0-afe4-11eb-bc34-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Поиски вертолёта, который пропал в Камчатском крае, приостановлены в связи с наступлением темноты. Спасатели вновь приступят к работе с рассветом 9 мая, передаёт пресс-служба регионального подразделения МЧС.

Там уточнили , что речь идёт о воздушном судне Ми-2, а не Ми-8, как сообщалось ранее. Вертолёт совершал коммерческий рейс по маршруту аэродром Излучино в городе Елизово — река Островная. Примерно в 17:00 по местному времени (8:00 мск) он не вышел на плановый сеанс связи.

По предварительным данным, на борту находились два человека и 200 килограммов груза.

Пока позволяла видимость, спасатели обследовали предполагаемый маршрут пропавшего вертолёта, но ничего не нашли.

Как передаёт «Интерфакс», дальневосточное управление на транспорте Следственного комитета начало проверку по факту потери связи с вертолётом. Сотрудники правоохранительных органов намерены проверить, соблюдались ли правила безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Ранее сообщалось, что вертолёт зарегистрирован на частное лицо. Его поиски начались, когда экипаж два часа с момента вылета не выходил на связь.