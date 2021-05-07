Поиски пропавшего на Камчатке вертолёта приостановлены до утра

Поиски вертолёта, который пропал в Камчатском крае, приостановлены в связи с наступлением темноты. Спасатели вновь приступят к работе с рассветом 9 мая, передаёт пресс-служба регионального подразделения МЧС.
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По предварительным данным, на борту находились два человека и 200 килограммов груза.
Пока позволяла видимость, спасатели обследовали предполагаемый маршрут пропавшего вертолёта, но ничего не нашли.
Как передаёт «Интерфакс», дальневосточное управление на транспорте Следственного комитета
Ранее сообщалось, что вертолёт зарегистрирован на частное лицо. Его поиски начались, когда экипаж два часа с момента вылета не выходил на связь.