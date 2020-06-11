Похитители потребовали выкуп за кота в Москве

https://static.news.ru/photo/d281d306-abda-11ea-8b9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Москве злоумышленники похитили у женщины кота и потребовали за него выкуп.

Животное было похищено у 53-летней Елены Чубровской 26 мая. Сама женщина уверена, что кота у неё похитили. 8 июня её дети увидели фотографии питомца в соцсети в разделе «Потеряшки».

В ответ на просьбу вернуть кота его новая хозяйка потребовала выкуп в размере 20 тыс. рублей. Она заявила, что животное пришло к ней больным, и ей пришлось лечить его за свой счёт. После этого Чубровская обратилась в полицию, передаёт Telegram-канал Mash.

Ранее NEWS.ru писал о том, что помощника московского адвоката задержали по подозрению в похищении 17-летнего сына юриста Константина Скрыпника. Об этом заявила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.