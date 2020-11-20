Похититель мальчика из Владимирской области держал ребёнка в подвале

https://static.news.ru/photo/4469446a-2b13-11eb-9db4-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Мужчина, похитивший первоклассника во Владимирской области, больше полутора месяцев держал ребёнка в подвале. Об этом рассказал сам задержанный.

Видео освобождения мальчика из плена обнародовал Следственный комитет. На опубликованных кадрах мужчина рассказывает, что школьник находился в подвале, где играл в ноутбук.

Семилетний Савелий Роговцев пропал 28 сентября. Возвращаясь из школы, он вышел из автобуса в посёлке Горки Камешковского района, но дойти до дома не успел. Неизвестный схватил мальчика, затолкал в машину и увёз в неизвестном направлении. В поисках участвовали полицейские, военные и волонтёры, но на тот момент они оказались безрезультатными.

Узнать о том, что ребёнок жив и находится в руках похитителя, сотрудникам российских правоохранительных органов помогли коллеги из Интерпола. Они нашли информацию о мальчике в Даркнете, где говорилось о мужчине, который насильно удерживал у себя дома мальчика. Позже эти сведения нашли подтверждение.

19 ноября первоклассник был найден живым. По подозрению в его похищении задержан 26-летний житель деревни Макариха, которая находится в том же районе, писал NEWS.ru.