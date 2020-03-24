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В медицинском центре в Коммунарке, куда привозят граждан с подозрением на коронавирус, скончалась 69-летняя женщина. Она была госпитализирована в реанимацию ещё 19 марта.

По данным РЕН ТВ, пациентка умерла поздно вечером 23 марта. Причина её смерти устанавливается. Известно, что погибшую звали Зинаида М. Её дочь недавно вернулась из отпуска в Португалии. По состоянию...