Полиция нашла новорождённую, похищенную из перинатального центра в Йошкар-Оле. Информацию подтвердили в УМВД республики.
Обнаружена живой новорождённая девочка, по предварительной информации, это ребёнок, похищенный в понедельник, — сообщил источник ТАСС.
Личность малышки устанавливается.
Девочку похитили днём из палаты, где она пребывала вместе со своей матерью. Мать девочки вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, ребёнка уже не было. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего) и статье 293 УК РФ (халатность), писал NEWS.ru.