https://static.news.ru/photo/3595bb64-5b05-11ea-9f16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Момент похищения трёхлетнего ребёнка на улице Шафира в Благовещенске вечером 28 февраля попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На появившейся на YouTube записи видно, как мужчина подбежал к женщине с малышом, брызнул матери в лицо газ и повалил её на землю. После налётчик схватил мальчика и убежал.

По данным местных СМИ, нападавший является бывшим мужем женщины и якобы он против воли экс-супруги забрал ребёнка. В настоящее время полицейские ведут поиск злоумышленника и похищенного.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестная женщина похитила семилетнюю девочку в Москве в новогоднюю ночь. Инцидент произошёл на северо-востоке столицы у одного из домов по улице Яблочкова.