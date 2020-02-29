Момент похищения трёхлетнего ребёнка на улице Шафира в Благовещенске вечером 28 февраля попал в объектив камеры видеонаблюдения.
На появившейся на YouTube записи видно, как мужчина подбежал к женщине с малышом, брызнул матери в лицо газ и повалил её на землю. После налётчик схватил мальчика и убежал.
По данным местных СМИ, нападавший является бывшим мужем женщины и якобы он против воли экс-супруги забрал ребёнка. В настоящее время полицейские ведут поиск злоумышленника и похищенного.
Ранее NEWS.ru писал, что неизвестная женщина похитила семилетнюю девочку в Москве в новогоднюю ночь. Инцидент произошёл на северо-востоке столицы у одного из домов по улице Яблочкова.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен