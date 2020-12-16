Школьницы в Пензе с криком «Аллах акбар!» погрели ягодицы у Вечного огня

https://static.news.ru/photo/fb04d2ae-3fc0-11eb-8a73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Две школьницы из Пензы стали участницами скандала, который разразился после того, как они погрелись у Вечного огня. Возмущение общественности после видео, которое они сняли, было вызвано тем, что согревали девочки не только руки и ноги, но и ягодицы.

При этом одна из них выкрикнула «Аллах акбар!», после чего последовала нецензурная брань. Затем ученицы начали рассуждать о том, можно ли провалиться под монумент в огонь.

Ролик инцидента был обнародован в Telegram-канале телеканала НТВ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на управлении МВД по Пензенской области, личности обеих девочек уже установлены. Им по 15 лет. Одну из них опросили в присутствии матери.

Сейчас решается вопрос о постановке девочек на учёт в органах по делам несовершеннолетних, а также о привлечении их родителей к административной ответственности. Кроме того, прокуратура начала проверку образовательных организаций, где учатся школьницы.

Ранее в Чувашии, как писал NEWS.ru, мужчина пожарил сосиски на Вечном огне у мемориала воинской славы.