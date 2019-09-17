https://static.news.ru/photo/f0075c52-d962-11e9-b9cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex 'Florstein' Fedorov/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Сотрудники российской погранслужбы задержали более 80 граждан КНДР, занимавшихся в Японском море браконьерством на двух шхунах. Их задержали в районе банки Кито-Ямато в Японском море — исключительной экономической зоне РФ.

Задержаны две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР, — сообщает ФСБ России.

В ведомстве подчеркнули, что противоправная деятельность северокорейских браконьеров была своевременно пресечена.

Как писал News.ru, находясь в российских водах Японского моря, команда шхуны из КНДР совершила нападение на пограничников России. Ранены трое военнослужащих. Нападавших было не менее 45 человек. Кроме рыболовецких шхун, в районе действовали 11 меньших по размеру судов-мотоботов, принадлежащих браконьерам. Об их задержании информации пока не поступало.