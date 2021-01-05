Погоня полиции за нарушителем по ночному Петербургу закончилась стрельбой

https://static.news.ru/photo/75fd1a82-5021-11eb-a33d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петербургские полицейские были вынуждены гоняться по ночному городу за нарушителем на Kia Rio. Чтобы остановить лихача силовикам даже пришлось применить табельное оружие.

Инцидент произошел 6 января около 3:00. Полицейские обратили внимание на иномарку, которая двигалась по Невскому проспекту. Они хотели проверить у водителя документы, однако петербуржец решил не останавливаться. В погоне участвовали как минимум 5 автомобилей ДПС.

Нарушитель проехал по Невскому проспекту, Васильевскому острову и Петроградской стороне. В районе Тучкова моста силовики обстреляли его автомобиль, но лихач продолжил движение. На перекрёстке Большого проспекта Петроградской стороны и проспекта Добролюбова иномарка нарушителя наехала на препятствие и перевернулась.

За рулём находился 22-летний мужчина. Его сначала отправили в больницу, а затем опустили домой. Нарушитель отказался проходить освидетельствование на алкоголь. В отношении него было составлено несколько административных протоколов, в том числе за проезд на красный и езду по встречной полосе, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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