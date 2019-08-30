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Погибшим в результате жёсткой посадки легкомоторного самолёта в Московской области оказался Дмитрий Радюхин 1966 года рождения.

Пилот самолёта, который погиб при жёсткой посадке под Клином — Радюхин Дмитрий Алекссевич, родился в 1966 году, — сообщил агентству городских новостей « Москва » достоверный источник.

Ранее News.ru писал, что один человек погиб в результате жёсткой посадки легкомоторного самолёта в Московской области. Инцидент произошёл в Клинском районе возле деревни Митино. Как сообщил источник в экстренных службах, на борту воздушного судна было два человека. Пострадала 12-летняя девочка, она передана медикам.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».