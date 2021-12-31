Погибшим под Рязанью от взрыва петарды оказался подполковник полиции

Мужчина, погибший в новогоднюю ночь при запуске фейерверка в селе Фёдоровском Захаровского района Рязанской области, оказался подполковником столичной полиции. По некоторым данным, с 1 ноября 2021 года он работал в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции, сообщает РЕН ТВ.

Мужчине было 37 лет, в Рязанскую область он приехал к знакомым, чтобы встретить Новый год. У него остался 9-летний сын. По факту происшествия Следственный комитет проводит проверку.

Следователями произведён осмотр места происшествия, изъяты пиротехнические изделия, назначены необходимые экспертизы. Проводятся иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении СУ СКР.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области во время запуска фейерверка погиб мужчина 1984 года рождения. Инцидент произошёл в новогоднюю ночь. От полученной травмы мужчина скончался на месте.