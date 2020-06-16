Погибший в Назрани боец Росгвардии в конфликте не участвовал

https://static.news.ru/photo/a6beb1e2-b069-11ea-b330-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник Росгвардии, который погиб в результате стрельбы в Назрани, участия в конфликте не принимал и не применял имевшееся у него оружие.

Сотрудник Росгвардии приехал домой на обед. В это время велась стрельба, одна из пуль попала в него, и он погиб на пороге дома, — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что на месте гибели росгвардейца не было обнаружено служебное оружие и боеприпасы. Он предположил, что они могли быть похищены участниками конфликта.

Перестрелка в Назрани произошла 16 июня. Поводом для неё послужил земельный спор между двумя братьями. Погибли четыре человека, включая сотрудника Росгвардии и одного полицейского. Ещё три человека ранены.

Как писал NEWS.ru, СКР по факту перестрелки возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершённое группой лиц).