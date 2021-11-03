СМИ: погибший в Германии российский дипломат оказался сыном генерала ФСБ

Найденный мёртвым под окнами российского посольства в Германии дипломат был сыном начальника управления ФСБ по защите конституционного строя генерал-лейтенанта Алексея Жало. Погибшего звали Кирилл Жало. Такие данные приводит «Комменсант» со ссылкой на признанные в РФ СМИ-иноагентами Bellingcat и The Insider.

Уточняется , что личность погибшего удалось установить, опираясь только на открытые источники. При этом, по данным The Insider и Bellingcat, управление по защите конституционного строя ФСБ, к которому относился предполагаемый отец погибшего, якобы было связано с предполагаемыми отравлениями Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы. По информации изданий, второй секретарь посольства России был удалён из дипломатического списка МИД Германии в период с 1 по 4 ноября.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозе написал в Twitter, что дипломата перевели из Вены в Берлин за два месяца до того, как «вторая служба ФСБ, где его отец является заместителем директора, отправила убийцу в Берлин, чтобы убить гражданина Грузии чеченца Зелимхана Хангошвили, просившего в Германии убежища».

Der Spiegel уточняет, что тело погибшего передано в Россию, так как российские власти запретили Германии делать вскрытие.