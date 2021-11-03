СМИ: погибший в Германии российский дипломат оказался сыном генерала ФСБ
Найденный мёртвым под окнами российского посольства в Германии дипломат был сыном начальника управления ФСБ по защите конституционного строя генерал-лейтенанта Алексея Жало. Погибшего звали Кирилл Жало. Такие данные приводит «Комменсант» со ссылкой на признанные в РФ СМИ-иноагентами Bellingcat и The Insider.
Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозе написал в Twitter, что дипломата перевели из Вены в Берлин за два месяца до того, как «вторая служба ФСБ, где его отец является заместителем директора, отправила убийцу в Берлин, чтобы убить гражданина Грузии чеченца Зелимхана Хангошвили, просившего в Германии убежища».
Der Spiegel уточняет, что тело погибшего передано в Россию, так как российские власти запретили Германии делать вскрытие.
Ранее стало известно, что возле здания российского посольства в Берлине было обнаружено тело дипломата РФ. Предположительно, он выпал из окна. Уточнялось, что речь идёт о втором секретаре посольства российской дипмиссии. По предварительным данным, его тело было