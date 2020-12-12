Погибший с пятилетним ребёнком мужчина был пациентом психиатра

https://static.news.ru/photo/55178bfe-3c53-11eb-94e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Мужчина 1981 года рождения, тело которого нашли рядом с телом пятилетнего мальчика в Москве, наблюдался у психиатра. Покойный до смерти неоднократно говорил, что ему надоело жить. Об этом журналистам сообщили сотрудники правоохранительных органов, ссылаясь на слова жены мужчины.

Ранее в СМИ появилась информация, что на северо-востоке Москвы рядом с жилым домом по проспекту Мира обнаружили два тела с травмами, характерными при падении с высоты. Покойными оказались мужчина 1981 года рождения и мальчик 2015 года рождения.

Супруга мужчины сообщила, что в последнее время он принимал успокоительные. Погибший часто жаловался на состояние своего психического здоровья и нигде не работал.

Перед трагедией жена москвича до четырёх утра просидела перед телевизором. Её муж вместе с детьми был в спальне. Примерно в семь часов женщина услышала крик старшей дочери. Она забежала в комнату и увидела, что окно открыто нараспашку, а младшего ребёнка с супругом уже нет, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как ранее передавал NEWS.ru, в городе Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.