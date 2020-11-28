Погибший под колёсами БТР в Петербурге оказался пасынком миллиардера

https://static.news.ru/photo/839ddc66-3254-11eb-88f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задавленный БТР на вечеринке в Петербурге мужчина оказался сводным братом бизнесмена Михаила Скорова и пасынком миллиардера Аркадия Скорова. Об этом сообщили СМИ.

Инцидент произошёл во время частной вечеринки с элементами исторической реконструкции, посвящённой дню рождения Михаила Скорова. Михаил Кожевин, как звали погибшего, принимал участие в ней.

Была реконструкция <...>. БТР потом поехал и раздавил его, — цитирует Life Скорова-старшего.

Он добавил, что по его данным, «у них это не первый подобный случай» и что в 2018 году «танк кого-то переехал». По мнению миллиардера, надо быть очень опытным водителем военной техники, чтобы не было таких трагедий.

Предположительно, участники мероприятия должны были лечь под БТР, чтобы оказаться между его колёсами. Они получили команду принять положение лёжа, а сигналом для начала движения бронетехники должен был стать удар по кузову. Считается, что услышав похожий звук, водитель БТР завёл мотор и переехал лежащего человека. Бронетехника принадлежала частному лицу.

Как писал NEWS.ru, СК РФ по Санкт-Петербургу проводит расследование обстоятельств происшествия, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».