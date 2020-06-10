Погибший от ожогов в ОВД в Калининграде сам сломал батарею

Житель Калининграда, скончавшийся в 2019 году от ожогов, полученных в ОВД, сам сломал батарею, к которой был пристёгнут. Видео инцидента выложили в Сеть.
На кадрах видно, что погибший Иван Вшиков требует от полицейских отпустить его, после чего с силой вырывает наручники из трубы батареи. Далее камеру начинает заливать кипятком. Несмотря на то, что горячей воды в помещении становилось всё больше, стражи порядка полчаса не предпринимали никаких действий. Молодой человек скончался на следующий день от ожогов.
По этому делу задержаны двое полицейских, СК расследует в отношении них дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Кроме того, семь работников отделения были привлечены к дисциплинарной ответственности, писал NEWS.ru.
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