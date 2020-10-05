Погибший от лап медведя сотрудник цирка Москвы нарушил технику безопасности

https://static.news.ru/photo/f4416fc2-0730-11eb-80d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: F. Sommariva/Global Look Press

Сотрудник Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Валентин Булич, который погиб 5 октября в результате нападения медведя, грубо нарушил технику безопасности.

Сотрудник не имел никакого права входить в вольер. Войдя, он тем самым грубо нарушил технику безопасности. Это подтверждают видеозапись с камер наблюдений и слова очевидцев, — говорится в сообщении на сайте цирка.

Уточняется, что несчастный случай произошёл в выходной для артистов день. Мужчина зашёл внутрь вольера без видимых на то причин и закрылся изнутри на два замка. На протяжении нескольких минут подоспевшие работники цирка пытались спасти пострадавшему жизнь, но безуспешно.

Булича доставили в Городскую клиническую больницу имени Виноградова в критическом состоянии. Там он скончался от полученных ран.

Как писал NEWS.ru, ранее медведь задрал рыбака на Камчатке. Тело мужчины обнаружили на берегу реки Тигиль. По результатам осмотра следователи пришли к выводу, что мужчина был на рыбалке, когда на него напал медведь.