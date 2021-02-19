Погибший найден на месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике.Об этом сообщили в Следственном комитете РФ
Ранее стало известно, что обрушение произошло в дробильном цеху Норильской обогатительной фабрики. В результате пострадали не менее четырёх человек. Таке сообщалось, что под завалами находятся ещё два человека.
По предварительным данным, в цеху, где произошло обрушение, шёл ремонт.
Разбор завалов продолжается.
К работе привлечены 71 человек и 13 единиц техники.
Причины происшествия устанавливаются.