https://static.news.ru/photo/83078100-731b-11eb-af73-96000091f725_660.jpg Фото: РИА Новости

Погибший найден на месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике.Об этом сообщили в Следственном комитете РФ

Ранее стало известно, что обрушение произошло в дробильном цеху Норильской обогатительной фабрики. В результате пострадали не менее четырёх человек. Таке сообщалось, что под завалами находятся ещё два человека.

По предварительным данным, в цеху, где произошло обрушение, шёл ремонт.

Разбор завалов продолжается.

К работе привлечены 71 человек и 13 единиц техники.

Причины происшествия устанавливаются.