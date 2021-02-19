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Происшествия

Погибший найден на месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике

04:33, 20 февраля 2021
Фото: РИА Новости

Погибший найден на месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике.Об этом сообщили в Следственном комитете РФ

Ранее стало известно, что обрушение произошло в дробильном цеху Норильской обогатительной фабрики. В результате пострадали не менее четырёх человек.  Таке сообщалось, что под завалами находятся ещё два человека.

По предварительным данным, в цеху, где произошло обрушение, шёл ремонт.

Разбор завалов продолжается. 

К работе привлечены 71 человек и 13 единиц техники.

Причины происшествия устанавливаются.

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