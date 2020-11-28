Погибших в ДТП полицейских проверят на алкогольное опьянение

https://static.news.ru/photo/3750e670-3194-11eb-b5f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: vladimir.sledcom.ru

В Следственном управлении СК РФ по Владимирской области сообщили о проведении доследственной проверки и назначении ряда экспертиз, которые позволят выяснить причины аварии, в результате которой погибли трое полицейских.

Конечно, будет экспертиза на алкогольное опьянение, на это время нужно, это всё ночью произошло. Мы проводим комплекс действий, назначена экспертиза и по технической неисправности машин, — сообщили изданию «Подъём» в региональном СУ СК РФ.

Как писал NEWS.ru, трое полицейских погибли в ДТП при столкновении легкового автомобиля с грузовиком. ДТП произошло в пятницу около 23:00 в городе Камешково. По предварительной информации, 25-летний водитель легкового автомобиля Mazda совершил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении большегрузом КамАЗ.

Помимо водителя легкового автомобиля, погибли и два пассажира, мужчины 33 и 35 лет, 26-летний водитель большегруза не пострадал. По данным МВД, полицейские в нерабочее время на личном автомобиле ехали в Ковров.