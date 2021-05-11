В Казани пройдут похороны погибших при стрельбе в школе

https://static.news.ru/photo/8e588358-b2de-11eb-b637-96000091f725_660.jpg Фото: Егор Алеев/ТАСС

12 мая, в среду пройдут похороны погибших во время стрельбы в казанской гимназии № 175, сообщил ТАСС со ссылкой на власти города. Всего подозреваемый 19-летний Ильназ Галявиев убил девять человек, двое из них сотрудники школы. Ещё 21 человек пострадал.

Похоронную процессию будут сопровождать психологи. В Татарстане объявлен день траура.

Похороны планируются сегодня. Траурные церемонии будут сопровождать психологи, — отметил собеседник агентства.

Галявиев сам рассказал на допросе, зачем он напал на гимназию. Ранее появилось видео допроса, на котором молодой человек утверждает, что он «бог и отрекается от всех своих родных».

Российская журналистка и медиаменеджер Маргарита Симоньян уверена, что поставить диагноз за 5 или 15 минут приёма у психиатра просто невозможно. Она объяснила, что у 19-летнего стрелка из Казани Ильназа Галявиева, который 11 мая напал на казанскую гимназию № 175, вполне мог быть «дебют шизофрении».