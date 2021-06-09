Погибшие в ДТП на Урале были сотрудниками «дочки» Росатома

Погибшие в результате ДТП с автобусом в Свердловской области являлись работниками дочернего предприятия Росатома «Электрохимприбор». Об этом ТАСС рассказали в его пресс-службе.
Там
Авария произошла в городе Лесном утром 10 июня. Автобус ПАЗ на скорости въехал на территорию промышленной площадки «Электрохимприбора» и совершил наезд на людей. Погибли шесть человек. По уточнённым данным, ещё девять человек получили травмы различной степени тяжести.
Согласно предварительной версии, к ДТП привёл отказ тормозов автобуса. На месте происшествия прибыли представители руководства ГИБДД и МВД Лесного, также там работают несколько представителей районного ГИБДД и территориального ОВД.