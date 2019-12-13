https://static.news.ru/photo/77d57a68-1db7-11ea-9c43-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Погибшая при пожаре на территории Завьяловского района Алтайского края семья из шести человек оказалась неблагополучной. Данную информацию в разговоре с журналистами огласили представители местной прокуратуры.

Четыре ребёнка, которые также погибли в результате пожара, воспитывались в полной, но неблагополучной семье, сообщает «МК-Барнаул».

Ранее NEWS.ru писал, что пожар в селе Глубокое под Барнаулом унёс жизни четверых детей и двоих взрослых.

На месте трагедии в Завьяловском районе работают сотрудники Следственного комитета региона, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти двум или более лицам по неосторожности.