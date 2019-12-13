Погибшая при пожаре на территории Завьяловского района Алтайского края семья из шести человек оказалась неблагополучной. Данную информацию в разговоре с журналистами огласили представители местной прокуратуры.
Четыре ребёнка, которые также погибли в результате пожара, воспитывались в полной, но неблагополучной семье,
Ранее NEWS.ru писал, что пожар в селе Глубокое под Барнаулом унёс жизни четверых детей и двоих взрослых.
На месте трагедии в Завьяловском районе работают сотрудники Следственного комитета региона, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти двум или более лицам по неосторожности.
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