Двое погибли при крушении легкомоторного самолёта под Иркутском

https://static.news.ru/photo/7dd92bbc-a40c-11eb-ac8b-96000091f725_660.jpg Фото: rayon.irk.today

Легкомоторный самолёт разбился в Иркутской области. В результате погибли два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Возле посёлка Рысево произошло падение в поле легкомоторного самолёта, — рассказали там.

Уточняется, что судно может быть и самодельным, что, в свою очередь, и могло привести к трагедии. Тем не менее специалистам только предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт Aerostar Festival R40 разбился в Молдавии. Трое находившихся на борту человек выжили. Инцидент произошёл под Кишинёвом. По информации очевидцев, самолёт упал на деревья во время взлёта.