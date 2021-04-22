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Происшествия

Двое погибли при крушении легкомоторного самолёта под Иркутском

10:58, 23 апреля 2021
Фото: rayon.irk.today

Легкомоторный самолёт разбился в Иркутской области. В результате погибли два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Возле посёлка Рысево произошло падение в поле легкомоторного самолёта, — рассказали там.

Уточняется, что судно может быть и самодельным, что, в свою очередь, и могло привести к трагедии. Тем не менее специалистам только предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт Aerostar Festival R40 разбился в Молдавии. Трое находившихся на борту человек выжили. Инцидент произошёл под Кишинёвом. По информации очевидцев, самолёт упал на деревья во время взлёта.

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