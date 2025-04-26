Разработчик систем РЭБ «Красуха» погиб при взрыве автомобиля Погиб руководитель КБ Брянского электромеханического завода Рытников

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Погиб руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода Евгений Рытников, сообщил Telegram-канал Mash. Его автомобиль взорвали с помощью самодельного взрывного устройства недалеко от украинской границы. СВУ находилось под днищем машины, оно сработало в тот момент, когда мужчина вместе с коллегой садился в автомобиль.

Как рассказали авторы канала, Рытников погиб в ночь с 17 на 18 апреля. Он был ключевым разработчиком системы радиоэлектронной борьбы «Красуха».

По предварительным данным, СВУ было начинено поражающими элементами. Рытников и коллега погибли на месте.

Ранее сообщалось, что заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе. Не месте взрыва были найдены следы поражающих элементов СВУ.

Также сообщалось, что Москалик подвергался слежке последние несколько месяцев перед взрывом автомобиля. Организаторы убийства таким образом фиксировали полный распорядок дня военного, вплоть до моментов, когда он входил и выходил из подъезда. Начиненную взрывчаткой машину привезли к месту жительства Москалика за несколько дней до взрыва.