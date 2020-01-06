https://static.news.ru/photo/ce62809e-30cf-11ea-ae3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Military_Material /pixaby.com

Один человек погиб при пожаре, который произошёл в доме № 11 в Большом Симоновском переулке в Москве. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ Москвы.

Возгорание произошло в жилом здании, на 7-м этаже. Отмечается, что в одной из комнат квартиры загорелись постельные принадлежности на площади 1 кв. м. Пожар ликвидирован.

Из дома самостоятельно эвакуировались пять жильцов верхних этажей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории села Терса в Саратовской области прохожие вынесли из дома пьяного мужчину, который спал на горящей кровати. Постельные принадлежности загорелись из-за сигареты, с которой мужчина лёг спать.