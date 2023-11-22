Поезда столкнулись в Ульяновской области: что известно, есть ли погибшие 25 человек пострадали при столкновении поезда с локомотивом под Ульяновском

Фото: vk.com/ptproc

Два поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области. Что об этом известно, где произошло столкновение, есть ли погибшие и пострадавшие?

Что известно о столкновении

В 14:49 мск на станции Бряндино (Ульяновская область) произошло столкновение пассажирского поезда № 354 Адлер — Пермь со стоящим маневровым тепловозом, сообщила пресс-служба РЖД.

«Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава нет», — отметил перевозчик.

Столкновение произошло в Чердаклинском районе Ульяновской области на 962-м километре Куйбышевской железной дороги. В поезде Адлер — Пермь находились 396 пассажиров, в том числе 94 ребенка.

Есть ли пострадавшие и погибшие

По данным Telegram-канала SHOT, столкновение поездов произошло на скорости ниже 60 км/ч. Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, столкновение было попутным. Изначально сообщалось, что составы столкнулись лоб в лоб.

По данным РЖД, за медицинской помощью после аварии обратились 25 человек, в том числе один ребенок. Столкновение поезда с локомотивом произошло из-за «грубого нарушения при организации работы станции», отметили в РЖД.

Пострадавшие получат страховую компенсацию. Никто из 25 человек, обратившихся за медпомощью, в госпитализации не нуждается. РЖД начали внутреннюю проверку.

На месте работают экстренные службы. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ. На место столкновения выехали следственно-оперативная группа и транспортный прокурор Ульяновска.

Читайте также:

Архангельского замглавы уголовного розыска нашли мертвым в поезде

Поезд Деда Мороза в Пермь ведет машинист Поезда Победы

Электричка отрезала студентке ноги по колено