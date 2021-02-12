Поезда опаздывают из Уренгоя в Москву из-за аварии под Нижним Новгородом

https://static.news.ru/photo/7ad509ec-6d7d-11eb-9ea2-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Авария в центре России повлияла на график движения поездов из Нового Уренгоя в Москву. Из-за сошедших с рельсов вагонов задерживаются четыре пассажирских состава.

Задержка составляет от одного до пяти часов. По сообщению Горьковской железной дороги, сбились с графика поезда № 12 Москва — Новый Уренгой, № 11 Новый Уренгой — Москва, № 92 Москва — Северобайкальск, № 109 Новый Уренгой — Москва. Также задерживается поезд № 90 Нижний Новгород — Воркута.

Пассажирам предлагается бесплатно воспользоваться залами ожидания повышенной комфортности, камерами хранения, комнатами отдыха, комнатой матери и ребёнка.

Если люди решат сдать или переоформить билеты, с них не будут взиматься дополнительные платежи. На данный момент восстановлено движение поездов по одному пути перегона Ветлужская — Шеманиха.

Авария в Нижегородской области произошла вечером 12 февраля. Иномарка Land Rover врезалась в хвост грузового поезда на станции Шеманиха, в результате чего перевернулись вагоны. Произошло повреждение путей и контактной сети. На данный момент на путях проводятся дополнительные работы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Забайкалье с рельсов сошли 16 вагонов грузового поезда. Движение поездов на станции приостановлено.