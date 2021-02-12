Поезда опаздывают из Уренгоя в Москву из-за аварии под Нижним Новгородом

Авария в центре России повлияла на график движения поездов из Нового Уренгоя в Москву. Из-за сошедших с рельсов вагонов задерживаются четыре пассажирских состава.
Задержка составляет от одного до пяти часов. По
Пассажирам предлагается бесплатно воспользоваться залами ожидания повышенной комфортности, камерами хранения, комнатами отдыха, комнатой матери и ребёнка.
Если люди решат сдать или переоформить билеты, с них не будут взиматься дополнительные платежи. На данный момент восстановлено движение поездов по одному пути перегона Ветлужская — Шеманиха.
Авария в Нижегородской области произошла вечером 12 февраля. Иномарка Land Rover врезалась в хвост грузового поезда на станции Шеманиха, в результате чего перевернулись вагоны. Произошло повреждение путей и контактной сети. На данный момент на путях проводятся дополнительные работы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Забайкалье с рельсов сошли 16 вагонов грузового поезда. Движение поездов на станции приостановлено.