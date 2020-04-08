Происшествия

Поезд Воронеж — Москва загорелся в пути

21:59, 08 апреля 2020 149
Фото: Настоящий Воронеж/vk.com

Пять пассажиров эвакуировали из загоревшегося поезда Воронеж — Москва. Пожар начался вечером 8 апреля у следующей за Рязанью станции Дягилево.

Загорелся первый вагон, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на «информированный источник».

Фиксируется задымление без открытого горения, самостоятельно эвакуировались пять человек, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, 6 апреля случился пожар в локомотиве пассажирского поезда Санкт-Петербург — Кисловодск, когда состав следовал через Липецкую область.

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