Поезд Воронеж — Москва загорелся в пути

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Полицейские в Улан-Удэ задержали четверых граждан, которые на площади Советов дружно пели гимн Бурятии.

Граждан обвинили в нарушении режима самоизоляции. Никто из задержанных своей вины не признал, однако суд всё равно приговорил их к штрафу в 15 тысяч рублей. Как пишет «МК в Бурятии»,...