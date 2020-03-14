Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем во Владимирской области. В результате погибли два человека, ещё трое пострадали.
Происшествие случилось у села Желдыбино Киржачского района на перегоне Кольчугино-Кипрево. Погибшие люди и пострадавший находились в автомобиле,
Пострадавшими оказались подростки 14, 17 и 18 лет. Они госпитализированы в больницу. Движение поездов на данном участке было приостановлено на 40 минут.
Ранее NEWS.ru сообщал, что рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись в Крыму на трассе Симферополь — Керчь. ДТП произошло при повороте на село Уварово.
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