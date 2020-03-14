https://static.news.ru/photo/2a470fa4-65ac-11ea-9e92-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 33.mchs.gov.ru

Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем во Владимирской области. В результате погибли два человека, ещё трое пострадали.

Происшествие случилось у села Желдыбино Киржачского района на перегоне Кольчугино-Кипрево. Погибшие люди и пострадавший находились в автомобиле, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Пострадавшими оказались подростки 14, 17 и 18 лет. Они госпитализированы в больницу. Движение поездов на данном участке было приостановлено на 40 минут.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись в Крыму на трассе Симферополь — Керчь. ДТП произошло при повороте на село Уварово.