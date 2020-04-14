Поезд сошёл с рельсов в метро Сеула

https://static.news.ru/photo/1a3c2dd4-7e0b-11ea-ab8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jingqiang/XinHua

Состав, в котором находились около ста человек, сошёл с рельсов в столице Южной Кореи.

Инцидент произошёл на станции «Ёндынпхо». На данный момент о пострадавших не сообщается, пассажиры самостоятельно эвакуировались из вагонов и пешком добрались до платформы. В результате аварии работа метрополитена серьёзно нарушена, выясняются причины случившегося, передаёт YTN.

Как писал NEWS.ru ранее, в Чебоксарах столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус, пострадали восемь человек. По предварительной версии, виновником аварии стал водитель Hyundai Solaris, который врезался в автобус при перестроении.