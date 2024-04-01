Поезд снес автобус под Ярославлем: что известно, сколько погибших, видео

Фото: t.me/mchs_official

Скорый поезд столкнулся с рейсовым автобусом в селе Берендеево Ярославской области. Почему произошло ДТП, сколько людей погибло, что сейчас известно о ЧП под Ярославлем?

Сколько погибло людей при столкновении поезда и автобуса под Ярославлем

Как сообщает ряд источников, ЧП произошло в селе Берендеево Ярославской области. Изначально экстренные службы сообщили, что в результате столкновения поезда и пассажирского автобуса погибли пять человек.

«Автобус столкнулся со скорым поездом в Ярославской области, пять человек погибли, двое ранены, рассказали в экстренных службах», — сообщало РИА Новости в Telegram-канале.

Позднее стало известно, что число жертв увеличилось до восьми человек. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России. Согласно предварительным данным ведомства, все они находились в салоне автобуса.

«Спасатели МЧС России работают на месте ДТП в Ярославской области. В селе Берендеево столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд. Предварительно, погибли все восемь человек из автобуса», — заявили в министерстве.

Представители МЧС добавили, что на месте происшествия работают 24 специалиста, среди которых психологи ведомства. Кроме того, было привлечено семь единиц спецтехники.

Почему автобус попал под поезд в Ярославской области

Причиной трагедии на переезде в Ярославской области стала техническая неисправность автобуса, сообщает Telegram-канал «112». Как уточняется, автобус заглох на переезде.

«КАВЗ просто заглох в самый неподходящий момент, прямо на переезде. А поезд не имел возможности затормозить. В результате погибли восемь человек — пассажиры автобуса», — пишет источник.

По информации «112», из 340 людей, находившихся в пассажирском составе, никто не пострадал. В связи с чрезвычайным происшествием были задержаны три поезда.

Фото: t.me/mchs_official

Какие кадры ЧП под Ярославлем появились в Сети

В Сети появились кадры с места столкновения пассажирского автобуса и поезда. На опубликованной фотографии видно покореженный транспорт, который перевернулся в результате ДТП. На месте происшествия работают оперативные службы, у дороги стоит скорая помощь.

Кроме того, в Telegram-канале KP.RU было опубликовано видео с места происшествия. На кадрах можно заметить, что переезд оснащен шлагбаумами и барьерами-автоматами.

Что говорят очевидцы о ЧП под Ярославлем

Автобус внезапно заглох на переезде, поэтому поезд не успел остановиться и снес его, рассказала NEWS.ru очевидец происшествия, случившегося в Ярославской области. По ее словам, пассажиры видели приближающийся состав, однако никто из них не смог выйти. Женщина предположила, что двери в общественном транспорте были заблокированы.

Фото: t.me/mchs_official

«Рейсовый автобус заглох на переезде, в этот момент приближающийся поезд не успел остановиться и снес его. Люди видели это, но не смогли выйти из автобуса. Вероятнее всего, двери были заблокированы», — рассказала она.

Женщина добавила, что в трагедии погибла соседка. По ее словам, у нее осталась дочь-подросток. В трагедии также погибла несовершеннолетняя девушка, добавила очевидец.

Кому принадлежит автобус, сбитый поездом под Ярославлем

Автобус, который заглох на железнодорожном переезде в Ярославской области, предположительно, принадлежит московскому перевозчику. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Автобус КАВЗ 4238-61 принадлежит московской фирме „Автократ“, дочерней структуре ООО „Транспорт 21 век“ в Ярославской области», — сказал собеседник издания.

Генеральные директора и «Автократа», и компании «Транспорт 21 век» от общения с журналистами отказались, пишет Telegram-канал.

В то же время в комментариях к постам на транспортную тематику жители Ярославской области оставляли преимущественно положительные отзывы о работе «Автократа», так как на линии компания выводила новые автобусы, добавляет «Подъем».

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