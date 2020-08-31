Поезд с белорусским бензином пытались взорвать на Украине

https://static.news.ru/photo/4cdb709a-ebb8-11ea-a54a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Взрыв на железнодорожных путях произошёл в Коростенском районе Житомирской области Украины. В этот момент по путям двигался грузовой поезд с нефтепродуктами из Белоруссии.

Состав вышел из посёлка Барбары Холмченского сельсовета Речицкого района Гомельской области Белоруссии и должен был прийти в украинский Коростень. Он вёз 64 вагона с дизельным и бензиновым топливом.

В результате взрыва на перегоне Сокорики — Бехи были повреждены железнодорожные пути, при этом сам поезд с нефтепродуктами остался целым. В результате инцидента никто не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает «Житомир.Info», СБУ возбудила уголовное дело по части 1 статьи 258 УК Украины (террористический акт). На месте инцидента работают оперативники Службы безопасности Украины и представители Национальной полиции Житомирской области.

NEWS.ru писал, что на нефтеперерабатывающем заводе в Одессе произошёл взрыв. В полночь 28 августа в жилых домах пропал свет, затем люди услышали хлопок и увидели яркую вспышку. Были обесточены несколько улиц, прилегающих к НПЗ, цементному заводу и Шкодовой горе.