Поезд с белорусским бензином пытались взорвать на Украине

Взрыв на железнодорожных путях произошёл в Коростенском районе Житомирской области Украины. В этот момент по путям двигался грузовой поезд с нефтепродуктами из Белоруссии.
Состав вышел из посёлка Барбары Холмченского сельсовета Речицкого района Гомельской области Белоруссии и должен был прийти в украинский Коростень. Он вёз 64 вагона с дизельным и бензиновым топливом.
В результате взрыва на перегоне Сокорики — Бехи были повреждены железнодорожные пути, при этом сам поезд с нефтепродуктами остался целым. В результате инцидента никто не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как
NEWS.ru писал, что на нефтеперерабатывающем заводе в Одессе произошёл взрыв. В полночь 28 августа в жилых домах пропал свет, затем люди услышали хлопок и увидели яркую вспышку. Были обесточены несколько улиц, прилегающих к НПЗ, цементному заводу и Шкодовой горе.
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