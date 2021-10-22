Поезд протаранил КамАЗ и опрокинулся с рельсов под Благовещенском

Грузовой поезд сошёл с рельсов и опрокинулся в результате столкновения с вылетевшим на пути КамАЗом на станции Ледяная в Свободненском районе под Благовещенском Амурской области. Локомотивная бригада госпитализирована, с рельсов сошли 14 вагонов и локомотив, сообщает Пятый канал.
По предварительным данным, большегруз
В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что поезд врезался в бок большегруза. Автомобиль опрокинулся, кабина полностью разбита, у машины вывернуты колёса. Сильно пострадали и вагоны грузового состава.
В результате аварии были повреждены линии электропередачи. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее поезд Адлер — Москва столкнулся с грузовиком в Калужской области, пассажиры в вагонах не пострадали. Водитель автомобиля погиб.