Поезд насмерть сбил мужчину в Подмосковье

Мужчина погиб под поездом в Богородском городском округе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
Трагический инцидент произошёл в районе железнодорожной платформы Купавна Горьковского направления.
Гражданин был смертельно травмирован поездом, следовавшим из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. Личность погибшего пока не установлена. По данным РИА Новости, на месте происшествия
Ранее, как писал NEWS.ru, человек погиб под колёсами электропоезда на московской станции Лось Ярославского направления железной дороги.