Поезд насмерть сбил мужчину в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/37971b9c-6eaf-11eb-90af-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина погиб под поездом в Богородском городском округе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Трагический инцидент произошёл в районе железнодорожной платформы Купавна Горьковского направления.

Гражданин был смертельно травмирован поездом, следовавшим из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. Личность погибшего пока не установлена. По данным РИА Новости, на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее, как писал NEWS.ru, человек погиб под колёсами электропоезда на московской станции Лось Ярославского направления железной дороги.