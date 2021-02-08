Подводная лодка столкнулась с торговым судном в Японии

Столкновение подводной лодки японских национальных Сил самообороны с частным торговым судном произошло вблизи берегов префектуры Коти, сообщил генсек кабинета министров страны Кацунобу Като.
При канцелярии премьер-министра в связи с инцидентом был создан кризисный штаб по сбору и анализу информации, — уточнил он.
В свою очередь премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поручил сделать всё необходимое для обеспечения безопасности частного судна и оперативно сообщать о развитии ситуации.
Согласно предварительным данным, повреждения корпуса у коммерческого судна или подводной лодки не фиксировались. Однако Като не ответил на вопрос о пострадавших в результате столкновения,
Ранее NEWS.ru писал, что 11 человек погибли в результате крушения рыболовецкого судна на востоке Китая. Инцидент произошёл на озере Боху в провинции Аньхой. Небольшое рыболовецкое судно опрокинулось и утонуло. Три человека смогли спастись.