Житель Подмосковья «раздел» ж/д станцию ради подсветки на даче

https://static.news.ru/photo/b087f48a-7b13-11ea-a2dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: цфоут.мвд.рф

В городе Долгопрудном задержан безработный мужчина, разграблявший станции «наземного метро» — Московских центральных диаметров (МЦД). В поле зрения оперативников он попал после того, как умудрился похитить разом 65 напольных электрических светильников на платформе «Шереметьевская», предназначенных для информирования пассажиров о прибывающем поезде.

Приборы понадобились ему, чтобы установить на даче подсветку. По крайней мере, так он объяснил свою мотивацию полицейским.

Ущерб от действий алчного жителя Подмосковья превысил 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. Оказалось, мужчина ранее уже был судим за вандализм.

Похищенные с платформы светильники полицейские изъяли из его гаража. Там же они обнаружили электрооборудование, которое, как выяснилось, также было похищено со станций МЦД.

Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники столичной полиции задержали двоих граждан по подозрению в хищении более 25 млн рублей с банковских карт россиян. В ходе обыска, помимо техники и денег, у них было обнаружено огнестрельное оружие.