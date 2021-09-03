«Подстроено»: подруга похитившего девушку нижегородца назвала свою версию

Подруга предполагаемого похитителя и насильника 23-летней нижегородки считает, что его крупно подставили. Своим мнением Юлия Цибуцинина, которая является другом семьи мужчины, поделилась в интервью радиостанции «Говорит Москва». По её словам, целью злоумышленников является бизнес мужчины.

Ситуацию считаю подстроенной. Знаю семью Сергея и его лично. Однозначно положительно могу отзываться. Крупный бизнес, которым владеет Сергей, — лакомый кусок для преступных группировок и конкурентов, — пояснила она.

По её мнению, бизнесмена, по всей видимости, решили очернить и «закрыть его на много лет». Что касается показаний потерпевшей, то Цибуцинина считает преждевременным доверять её словам, поскольку та, по некоторым данным, работает в эскорте.

По сути, хоть и грубо, вступать в половые отношения за деньги с мужчинами — это её работа, которую она себе добровольно организовала. Да и её показания могут быть подставными, — резюмировала она.

Девушка пропала 24 августа, отправившись на встречу с мужчиной, с которым познакомилась в Интернете. 2 сентября её нашли в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода. Она рассказала, что злоумышленник привёз её туда, угрожая ножом, и всё это время удерживал там. При этом он ежедневно насиловал её.

Мужчина был задержан в ночь на 4 сентября и допрошен сотрудниками СКР. Ведомство также опубликовало видео из подвала, где он удерживал похищенную.