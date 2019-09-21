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Приятельница зарезанной девушки в Саратове сообщила, что молодой человек, подозреваемый в убийстве, угрожал погибшей.

Нина рассказала, что Евгений, который, по версии следствия, нанёс 18-летней Екатерине Г. полсотни ударов ножом, присылал ей sms-сообщения с угрозами, передаёт телеканал РЕН ТВ .

Подруга молодых людей училась с погибшей в одной школе в параллельном классе. В тот день, когда у подозреваемого пропали деньги из кошелька, Нина вместе с Екатериной были у него дома. Она утверждает, что погибшая ничего не крала у своего соседа.

Она самая спокойная девочка была в своём классе. Я училась в одном классе с тем мальчиком, который её убил. Ему показалось, что она из кошелька у него украла 2300, хотя она этого не делала, ему мальчишки говорили: «Жень, ты что, ты их сам потратил, ты что, не помнишь»?, — сообщила Нина.

По словам подруги, Евгений продолжал настаивать на своём и требовал вернуть ему деньги.

Он отправлял ей за месяц до убийства sms с угрозой, что он этого так не оставит и ей придётся расплачиваться кровью, — сказала Нина.

По словам подруги, между погибшей и Евгением никаких конфликтов до этого не было. В момент того, как девушки были у него в гостях, парень был сильно пьян. При этом Нина утверждает, что Евгений тоже всегда был спокойным молодым человеком и мало с кем общался. Всего у него было примерно пять-шесть друзей.

Учился на четвёрки, ничего такого от него никто не мог ожидать, нормальный мальчик. Знаю, что его поймали на школьном дворе. Он один был. До того, как пойти на преступление, он написал мальчишкам в чат, что не может больше так жить и что они его больше не увидят, — отметила она.

Ранее News.ru писал, что следователи задержали подозреваемого и выяснили мотивы жестокой расправы над 18-летней девушкой.