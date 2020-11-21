Подруга убитой в Москве школьницы советовала ей не звать парней в гости

https://static.news.ru/photo/af8da5f8-2c0b-11eb-aad7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продолжается расследование по делу об убийстве 15-летней школьницы, чьё тело было обнаружено в пятницу, 20 ноября, в квартире на Можайском шоссе в Москве. Подруга убитой рассказала о том, какой была девушка и что могло привести к трагедии.

Она была очень весёлой, никогда не унывала. Помню, этим летом я говорила ей, чтобы она не ходила на вписки и не звала мальчиков к себе. Она спрашивала у меня совета, как общаться с парнями, но в итоге, как видим, она меня не послушала, — цитирует подругу жертвы преступления «Вечерняя Москва».

По версии следствия, 15-летняя школьница была убита своим 17-летним приятелем, который нанёс ей несколько ударов ножом. Его тело было обнаружено возле дома — сообщается, что он, совершив преступление, затем покончил с собой.

Как поясняет подруга девушки, между молодыми людьми могли быть отношения. Однако в определённый момент школьница отказала парню в интиме, и после этого они, по всей видимости, расстались.

Как писал NEWS.ru, девушка жила в квартире вместе с отцом и бабушкой. Но в день трагедии отец оказался в командировке, а бабушка находилась в больнице с коронавирусом.