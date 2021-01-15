Подросток в Москве отравился «веселящим газом»

https://static.news.ru/photo/d0b5ef1c-57f1-11eb-96f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Прокуратура Москвы начала проверку по факту смерти подростка 2004 года рождения. Предполагается, что он отравился закисью азота («веселящий газ»).

Тело погибшего было обнаружено 14 января в жилом доме в Кучином переулке. Установлено, что незадолго до этого он заказал баллон с «веселящим газом».

В ходе проверки ведомство установит причины и обстоятельства инцидента, а также проверит соблюдение законодательства о несовершеннолетних и исполнение родителями подростка обязанностей по его воспитанию, рассказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры.

Ранее NEWS.ru писал, что в России с 1 января вступил в силу закон, который запрещает производство, хранение, перевозку, пересылку и розничную продажу «веселящего газа» не для медицинского, промышленного или технического применения. В документе отмечается, что данное вещество относится к одурманивающим, поэтому его использование гражданами не по назначению с целью изменения состояния организма запрещено.

В марте 2020 года в Москве в результате отравления «веселящим газом» погибли чемпион Украины по быстрым шахматам Станислав Богданович 1993 года рождения и 18-летняя шахматистка Александра Вернигора.