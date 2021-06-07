Подросток устроил смертельное ДТП в Татарстане

Три человека погибли в результате аварии на трассе Казань — Ульяновск в Верхнеуслонском районе Татарстана. Оказалось, что ДТП устроил подросток. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.
По данным РИА Новости, трагедия
В результате ДТП на месте погибли водитель и две пассажирки 2002 года рождения, два пассажира 2001 и 2002 годов рождения госпитализированы. ГИБДД устанавливает детали аварии.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения легкового автомобиля и электропоезда в Подмосковье погибли три человека. В московском межрегиональном управлении СК на транспорте начали проверку.