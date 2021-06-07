Подросток устроил смертельное ДТП в Татарстане

https://static.news.ru/photo/806660f6-99ae-11eb-b9fa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека погибли в результате аварии на трассе Казань — Ульяновск в Верхнеуслонском районе Татарстана. Оказалось, что ДТП устроил подросток. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

По данным РИА Новости, трагедия случилась около 06:00 6 июня на пятом километре автодороги Казань — Ульяновск. Автомобиль Datsun On-Do под управлением несовершеннолетнего 2005 года рождения, не имеющего прав на вождение, задел дорожное ограждение, вылетел на встречную полосу, а затем врезался в ограждение второстепенной дороги и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП на месте погибли водитель и две пассажирки 2002 года рождения, два пассажира 2001 и 2002 годов рождения госпитализированы. ГИБДД устанавливает детали аварии.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения легкового автомобиля и электропоезда в Подмосковье погибли три человека. В московском межрегиональном управлении СК на транспорте начали проверку.