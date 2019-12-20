https://static.news.ru/photo/83dc16e4-24a3-11ea-a071-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Новочеркасске Ростовской области подросток до смерти забил соседа. Причиной драки стала шумная вечеринка, которая досаждала молодому человеку и мешала спать.

Он потребовал не шуметь, однако прекращать веселье никто не собирался. Тогда юноша, который является мастером спорта по борьбе, вспылил. Завязалась потасовка, которая из квартиры перекочевала на улицу. Разнять оппонентов свидетели драки не смогли, сообщает Privet Rostov.

Парень прекратил бить мужчину лишь тогда, когда тот перестал подавать признаки жизни. Медики несколько часов пытались спасти пострадавшему жизнь, но тот скончался.

Подросток арестован, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Казахстане, как писал NEWS.ru, молодой человек убил невесту. Причиной ссоры мог стать аборт, который та сделала втайне от парня, который мечтал стать отцом. В порыве гнева тот задушил возлюбленную.