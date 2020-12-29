Подросток с подозрением на COVID-19 сбежал из больницы в Москве

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В Москве из Морозовской детской клинической больницы сбежал 13-летний подросток с подозрением на коронавирус и аппендицит.

Первоначально мальчик после смерти матери был помещён в реабилитационный центр «Царицыно», который в настоящее время перепрофилирован под обсерватор, принимающий детей в случае госпитализации их родителей с коронавирусом. Оттуда он был направлен в Морозовскую больницу, которую покинул самовольно без сопровождения взрослых.

Работники медучреждения сообщили об этом в полицию. По факту инцидента проводится проверка и ведутся поиски пропавшего подростка, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным столичного оперштаба, за время пандемии в столице коронавирусом заразились более 803 тысяч человек. Из них 621.2 тысячи выздоровели и 11,1 тысячи скончались. За минувшие сутки в Москве было выявлено 5,1 тысячи новых случаев заражения. Из них 8,1% приходится на долю детей.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Тольятти, который с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» трижды сбегал из больницы. Мужчина задержан, ему грозит до двух лет лишения свободы по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.