https://static.news.ru/photo/4f8d9d22-3a51-11ea-bab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Fraughton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подросток подозревается в расстреле четырёх человек, среди которых были трое детей, в США. Все жертвы приходились друг другу родственниками.

Происшествие случилось в городе Грантсвилл. Ещё один человек получил ранения и был госпитализирован. Стрелок был один, он взят под стражу. Его личность не называется, так как он несовершеннолетний, сообщает KSL.

Ранее NEWS.ru сообщал, что четыре человека стали жертвами стрельбы в американском городе Грантсвилл, расположенном в штате Юта.