Подросток подозревается в расстреле четырёх человек, среди которых были трое детей, в США. Все жертвы приходились друг другу родственниками.
Происшествие случилось в городе Грантсвилл. Ещё один человек получил ранения и был госпитализирован. Стрелок был один, он взят под стражу. Его личность не называется, так как он несовершеннолетний,
Ранее NEWS.ru сообщал, что четыре человека стали жертвами стрельбы в американском городе Грантсвилл, расположенном в штате Юта.
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