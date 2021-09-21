Подросток расправился с родителями на северо-востоке Москвы

Подросток устроил кровавую расправу над родителями на северо-востоке столицы. Происшествие случилось в доме на улице Полярной, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошёл в ночь на 22 сентября, 16-летний сын перерезал горло 55-летней матери и нанёс пять ножевых ранений своему 49-летнему отцу. Мужчина умер от полученных ран, подросток скрылся из дома.

Однако вскоре подозреваемого удалось задержать. Обстоятельства и причины жестокого убийства выясняются. Подросток доставлен в Следственный комитет. Известно, что у юноши были проблемы с наркотиками, он уже проходил принудительное лечение от наркозависимости в психиатрической клинике. Это и могла стать поводом для конфликта, который привёл к двойному убийству.

Также проверяется информация о том, что в семье не исполнялись родительские обязанности.

Это уже второе жестокое убийство за минувшие сутки в Москве. Вечером 21 сентября на улице 2-й Владимирской свёкор застрели бывшую невестку в голову из ружья. Он подкараулил её на лестничной клетке и убил в момент, когда 35-летняя женщина разговаривала по телефону с юристом. Поводом для расправы стал бракоразводный процесс невестки с сыном пенсионера и раздел квадратных метров.

Ранее бывшая свекровь убитой в Москве 35-летней женщины обвинила её в том, что она «доводила» их семью. Муж женщины подозревается в том, что застрелил бывшую невестку из ружья в голову из-за развода с сыном и раздела имущества.