Подросток попал в реанимацию при попытке повторить сцену из аниме

https://static.news.ru/photo/e4dbc7be-54c7-11eb-955c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге шестиклассник выпал из окна четвёртого этажа, стремясь повторить сцену из аниме. В настоящее время он находится в реанимации.

Инцидент произошёл 12 января в школе № 640, расположенной на улице Савушкина. Одноклассники подростка пытались отговорить его от задуманного, но не преуспели в этом.

Он хотел повторить кадр из аниме. Надел красный галстук и сделал шаг, — рассказал телеканалу «360» один из учащихся.

Речь идет об аниме «Тетрадь смерти». Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее NEWS.ru писал, что прокуратура подала в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга иск о запрете в России нескольких аниме-мультфильмов, в числе которых и «Тетрадь смерти». В ведомстве настаивают на признании их информацией, распространение которой в России запрещено.

Несколько лет назад «Тетрадь смерти» требовали запретить на Урале после самоубийства школьницы. В ходе расследования в её личных вещах были обнаружены комиксы «Тетрадь смерти».