Подросток погиб, провалившись под лёд на Ангаре

Трое подростков провалились на Ангаре под лёд, один погиб
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
06:21, 30 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Трое подростков провалились под лёд на реке Ангара в Иркутске. Один из них утонул. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Иркутскую областную прокуратуру.
Инцидент произошёл в районе улицы Сурнова в черте города.
Двум мальчикам помогли выбраться из воды очевидцы. Третьего ребёнка унесло течением, позже труп погибшего обнаружен сотрудниками МЧС, — говорится в сообщении.
Спасённых подростков госпитализировали с переохлаждением.
Прокуратура занялась проверкой происшествия.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске спасли провалившегося под лёд рыбака. Его крик о помощи услышали строители. Они вытащили мужчину из воды и передали спасателям.
Также стало известно, что студенты судостроительного колледжа спасли провалившихся под лёд детей во Владивостоке. Происшествие случилось в озере парка Минного городка.
А вот в Санкт-Петербурге три человека погибли, провалившись под лёд. Один погибший провалился под лёд у парка 300-летия Петербурга. Его тело обнаружено и доставлено на берег. Ещё два человека погибли во время прогулки по льду Невы.