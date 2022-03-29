Подросток погиб, провалившись под лёд на Ангаре

Трое подростков провалились под лёд на реке Ангара в Иркутске. Один из них утонул. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Иркутскую областную прокуратуру.

Инцидент произошёл в районе улицы Сурнова в черте города.

Двум мальчикам помогли выбраться из воды очевидцы. Третьего ребёнка унесло течением, позже труп погибшего обнаружен сотрудниками МЧС, — говорится в сообщении.

Спасённых подростков госпитализировали с переохлаждением.

Прокуратура занялась проверкой происшествия.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске спасли провалившегося под лёд рыбака. Его крик о помощи услышали строители. Они вытащили мужчину из воды и передали спасателям.

Также стало известно, что студенты судостроительного колледжа спасли провалившихся под лёд детей во Владивостоке. Происшествие случилось в озере парка Минного городка.

А вот в Санкт-Петербурге три человека погибли, провалившись под лёд. Один погибший провалился под лёд у парка 300-летия Петербурга. Его тело обнаружено и доставлено на берег. Ещё два человека погибли во время прогулки по льду Невы.