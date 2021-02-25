Подросток погиб от огнестрельной раны в Подольске

Несовершеннолетний скончался от огнестрельного ранения в микрорайоне Климовск города Подольска (Московская область).
Источник в правоохранительных органах
Факт гибели подростка подтвердили в Главном управлении МВД РФ по Московской области.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Улан-Удэ. Местный житель на внедорожнике Lexus сбил двух подростков, которые от полученных травм скончались на месте. Водитель с места происшествия скрылся. Сотрудники полиции позже задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый мужчина 1983 года рождения. В настоящее время с ним работают правоохранительные органы. В МВД Республики Бурятия уточнили, что погибшие — мальчик и девочка 2005 года рождения.