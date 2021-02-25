Подросток погиб от огнестрельной раны в Подольске

https://static.news.ru/photo/56435fc4-777e-11eb-a98a-96000091f725_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Несовершеннолетний скончался от огнестрельного ранения в микрорайоне Климовск города Подольска (Московская область).

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идёт о подростке 2005 года рождения. Собеседник агентства отметил, что на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства случившегося. Никаких иных подробностей источник не привёл.

Факт гибели подростка подтвердили в Главном управлении МВД РФ по Московской области.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Улан-Удэ. Местный житель на внедорожнике Lexus сбил двух подростков, которые от полученных травм скончались на месте. Водитель с места происшествия скрылся. Сотрудники полиции позже задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый мужчина 1983 года рождения. В настоящее время с ним работают правоохранительные органы. В МВД Республики Бурятия уточнили, что погибшие — мальчик и девочка 2005 года рождения.