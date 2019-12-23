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Подросток погиб от удара электрическим током на крыше вагона поезда. Мальчик хотел сделать селфи.

Происшествие случилось на станции Гайдамак Дальневосточной железной дороги. Школьник проигнорировал знаки «Осторожно, электрическое напряжение», которые были установлены на опорах контактной сети. Оказавшись под устройствами контактной сети с напряжением 27,5 кВ, 13-летний ребёнок получил смертельную травму, сообщает РИА Новости.

Это уже третий случай гибели подростка на полигоне железной дороги. В прошлом году таких же случаев было шесть.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 16-летний подросток из Всеволожска в Ленинградской области погиб под колёсами электрички, следовавшей по маршруту Санкт-Петербург — Ладожское озеро. Тело юноши без головы нашли на станции Мельничный ручей.