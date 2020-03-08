https://static.news.ru/photo/aca25c66-614b-11ea-a06b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несовершеннолетний подозреваемый в убийстве одноклассника в Санкт-Петербурге рассказал на допросе, что выстрелил по неосторожности. Об этом сообщил адвокат подростка Артём Баконин.

Мой подзащитный признает вину. Он сообщил следователям, что это произошло по неосторожности, — рассказал «Интерфаксу» Баконин.

По словам адвоката, в ближайшее время Колпинский районный суд должен избрать меру пресечения подозреваемому. Ранее сообщалось, что следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте.

Как писал NEWS.ru, адвокат подростка ранее заявил о намерении сотрудничать со следствием. Семья также выразила готовность оказывать необходимую помощь родным убитого.

Трагедия произошла в одном из домов на улице Ижорского Батальона в петербургском районе Колпино 7 марта. Тело 14-летнего школьника было обнаружено с огнестрельным ранением головы. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что убийство произошло в квартире судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции. В преступлении подозревается его сын.